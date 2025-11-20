Видео
Сегодня, 08:36

«Миннесота» победила «Каролину» в серии буллитов

Павел Лопатко

«Миннесота» победила «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У «Уайлд» голы в основное время забили Брок Фэйбер, Мэтт Болди и Матс Зуккарелло. Российские нападающие Кирилл Капризов и Данила Юров сделали по голевой передаче.

В сезоне-2025/26 на счету 28-летнего Капризова 24 (11+13) очка в 21 матче, 21-летний Юров набрал 4 (2+2) очка в 16 играх.

У «Харрикейнз» шайбы забросили Себастьян Ахо и Джексон Блэйк (дважды). Российский нападающий Андрей Свечников выполнил результативный пас, в текущем сезоне у него 11 (6+5) очков в 20 матчах.

Победный буллит на счету Болди.

«Каролина» занимает первое место в Восточной конференции (28 очков после 20 игр). «Миннесота» (24 очка после 21 матча) идет на восьмом месте в Западной конференции. Она выиграла третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 05:30. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Каролина
2

  • Капитон Матроскин

    рассмешил последним предложением!)) нельзя разбрасываться своим очком))))

    20.11.2025

  • baruv

    С возвращением Цукарелло повеселее стала играть сота. Сегодня еще выручил на буллитах вратарь. Кирилл забрал свое очко.

    20.11.2025

