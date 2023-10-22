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НХЛ

Сегодня, 05:53

«Миннесота» в овертайме уступила «Коламбусу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Коламбусу» со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Миннесота» с 5 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Коламбус» с 6 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Дэнфорт — 3 (Иржичек, Оливье), 8:55 — 0:1. Джонсон — 1 (Силлинджер), 26:10 — 0:2. Мермис — 1 (Юханссон, Эрикссон Эк), 27:21 — 1:2. Зуккарелло — 1 (Хартман), 28:15 — 2:2. Бродин — 1 (Эрикссон Эк, Марун), 44:42 — 3:2. Дженнер — 4 (Веренски, Северсон), 47:36 — 3:3. Фантилли — 1 (бол., Проворов, Северсон), 54:41 — 3:4. Юханссон — 1 (Марун, Мермис), 57:01 — 4:4. Рословик — 1 (Годро), 63:07 — 4:5.

Вратари: Густавссон — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (10+6+10+2) — 54 (11+22+17+4).

Наши: Капризов (21.54/3/0) — Марченко (19.04/3/0), Проворов (22.44/0/0).

22 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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