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Сегодня, 05:40

«Миннесота» переиграла «Коламбус», Капризов поучаствовал в победном голе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Для обеих команд это была первая игра в сезоне.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в победной шайбе, сделав голевую передачу. Также голевой передачей отметился российский форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Болди — 1 (Юханссон, Бродин), 17:51 — 1:0. К. Джонсон — 1 (Силлинджер, Северсон), 22:00 — 1:1. Эрикссон Эк — 1 (Юханссон, Болди), 36:35 — 2:1. Зуккарелло — 1 (бол., Болди, Капризов), 49:58 — 3:1. Веренски — 1 (бол., Чинахов, К. Джонсон), 57:06 — 3:2.

Вратари: Густавссон — Мерзликинс (58:38).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (11+6+9) — 32 (8+15+9).

Наши: Капризов (18.30/3/-1), Тренин (12.57/1/0), Хуснутдинов (13.37/0/0) — Марченко (16.55/3/0), Проворов (19.21/0/-1), Чинахов (20.48/2/0).

11 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Егор Чинахов
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд

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