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10 октября, 23:30

«Миннесота» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Миннесота» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото ХК «Миннесота»
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«Миннесота» и «Коламбус» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 10 на 11 октября. Матч пройдет на крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Регулярный чемпионат НХЛ состоится с 4 октября 2024 года по 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли пройдет с апреля по июнь.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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