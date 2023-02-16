«Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Уайлд» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в этой встрече одной заброшенной шайбой. Теперь у него 31 гол в сезоне.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 41 из 43 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Колорадо» набрал 63 очка и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 9-й строчке — 61 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кольяно — 8 (Тэйвз, Жирар), 15:14 — 0:1. Мальгин — 4 (Маккиннон, Мэнсон), 22:20 — 0:2. Эрикссон Эк — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 27:09 — 1:2. Маккиннон — 18 (Лехконен, Тэйвз), 36:29 — 1:3. Капризов — 31 (Зуккарелло, Бродин), 54:07 — 2:3.

Вратари: Флери — Георгиев.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 43 (17+13+13) — 19 (6+4+9).

Наши: Капризов (24.37/2/+1) — Ничушкин (17.31/2/+1).

16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17 965 зрителей.