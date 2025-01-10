«Миннесота» проиграла «Колорадо», Тренин сделал голевой пас

«Колорадо» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

За «Эвеланш» шайбы забросили Логан О'Коннор, Росс Колтон, Микко Рантанен, Паркер Келли, Арттури Лехконен и Натан Маккиннон.

Автором единственного гола «Уайлд» стал Зак Богосян. Российский нападающий команды Яков Тренин сделал результативную передачу. В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина 7 (3+4) очков в 36 матчах.

«Колорадо» набрал 53 очка в 43 играх и занимает 6-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет третьей с 56 очками в 42 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Голы: О`Коннор — 5 (Мэнсон), 3:46 — 0:1. Колтон — 13, 16:52 — 0:2. Богосян — 4 (Годро, Тренин), 18:27 — 1:2. Рантанен — 25 (Маккиннон, Друэн), 33:00 — 1:3. Келли — 4 (Кивиранта, О`Коннор), 44:23 — 1:4. Лехконен — 15 (мен., Мэнсон), 47:42 — 1:5. Маккиннон — 15 (Друэн, Рантанен), 48:48 — 1:6.

Вратари: Густавссон — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (4+8+13) — 27 (8+11+8).

Наши: Тренин (14.15/0/0), Хуснутдинов (10.20/1/0) — -.

10 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center