«Миннесота» проиграла «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризо забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

У «Эвеланш» одну шайбу забросил Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Колорадо» набрал 26 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 13-й строчке — 14 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Колтон — 7 (Байрам, Тафти), 17:43 — 0:1. Ничушкин — 9 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 28:39 — 0:2. Капризов — 6 (Росси), 29:13 — 1:2. Эрикссон Эк — 9 (бол., Зуккарелло, Капризов), 34:21 — 2:2. Макдермид — 1 (Кольяно, Олофссон), 44:56 — 2:3.

Вратари: Густавссон — Георгиев.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 21 (6+7+8) — 26 (9+10+7).

Наши: Капризов (19.45/1/0) — Ничушкин (27.21/5/0).

25 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19057 зрителей.