Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:20

«Миннесота» проиграла «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризо забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

У «Эвеланш» одну шайбу забросил Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Колорадо» набрал 26 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 13-й строчке — 14 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Колтон — 7 (Байрам, Тафти), 17:43 — 0:1. Ничушкин — 9 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 28:39 — 0:2. Капризов — 6 (Росси), 29:13 — 1:2. Эрикссон Эк — 9 (бол., Зуккарелло, Капризов), 34:21 — 2:2. Макдермид — 1 (Кольяно, Олофссон), 44:56 — 2:3.

Вратари: Густавссон — Георгиев.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 21 (6+7+8) — 26 (9+10+7).

Наши: Капризов (19.45/1/0) — Ничушкин (27.21/5/0).

25 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19057 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
Обсудить
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
В ЦАХАЛ сообщили о допросе спецслужбами Израиля директора больницы «Аш-Шифа»
В США признали отсутствие у ВСУ возможности вытеснить Россию из Донбасса
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
В Киеве начались перебои со светом
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Овчинников забросил шестую шайбу за фарм-клуб «Торонто»

«Флорида» — «Виннипег»: видеообзор матча