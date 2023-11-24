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24 ноября, 23:30

«Миннесота» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция игры НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» начнется в 4.30 25 ноября во Вконтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» на своем льду в Сент-Поле в ночь на 25 ноября сыграет против «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет на арене «Эксель-Энерджи-центр». Начало — в 04.30 по московскому времени.

Прямой эфир видеотрансляции «Миннесота» — «Колорадо» пройдет в бесплатном формате в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Эвеланш» находятся на второе месте с 24 очками в турнирной таблице Центрального дивизиона в НХЛ. «Уайлд» располагается на седьмой строчке с 14 баллами.

26-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 15 (5+10) очков в 17 играх в текущем сезоне регулярки НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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