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Сегодня, 05:49

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». Гавриков и Капризов забросили по одной шайбе

Евгений Козинов
Корреспондент
20 октября. Миннесота — Лос-Анджелес — 3:7.
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Встреча состоялась на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

Одну шайбу в составе проигравшей команды забросил российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. За «Кингз» голом отметился российский защитник Владислав Гавриков.

«Кингз» с 5 очками идут на 3-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 8-й строчке — 4 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (2:4, 0:0, 1:3)

Голы: Грундстрем — 2 (Даути), 2:39 — 0:1. Девар — 2 (Меррилл, Мермис), 6:21 — 1:1. Капризов — 2 (Бродин, Зуккарелло), 8:00 — 2:1. Гавриков — 2 (Кемпе, Копитар), 15:46 — 2:2. Дюбуа — 2 (Фиала), 19:02 — 2:3. Дюбуа — 3 (Фиала), 19:14 — 2:4. Мур — 4 (Калиев, Энглунд), 50:13 — 2:5. Эрикссон Эк — 4 (Юханссон, Марун), 54:38 — 3:5. Кемпе — 1 (п.в., Рой), 57:41 — 3:6. Лизотт — 1 (мен., п.в., Андерсон), 58:52 — 3:7.

Вратари: Флери (56:56 — 57:41, 58:08 — 58:52) — Тэлбот.

Штраф: 0 — 8.

Броски: 32 (8+14+10) — 27 (7+11+9).

Наши: Капризов (20.40/4/-2) — Гавриков (22.26/2/+3).

20 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18689 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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