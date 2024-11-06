«Миннесота» дома проиграла «Лос-Анджелесу»

«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Кингз» прервали трехматчевую победную серию «Уайлд».

У «Кингз» дубль оформил Тревор Льюис, а также по одному голу забили Куинтон Байфилд, Уоррен Фогель и Кевин Фиала. Единственная шайба хозяев на счету защитника Зака Богосяна.

«Лос-Анджелес» с 19 очками занимает 2-е место в Западной конференции, а «Миннесота» идет на 3-й строчке — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Богосян — 1 (Годро, Хартман), 27:31 — 1:0. Фогеле — 5 (Лафферье, Байфилд), 34:30 — 1:1. Фиала — 7 (бол., Лафферье, Копитар), 38:55 — 1:2. Льюис — 2 (Ли, Жанно), 47:39 — 1:3. Байфилд — 1 (Гавриков, Мур), 54:12 — 1:4. Льюис — 3 (п.в., Дано, Мур), 56:14 — 1:5.

Вратари: Густавссон (55:46 — 56:14) — Риттих.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 24 (9+8+7) — 27 (2+12+13).

Наши: Капризов (17.10/1/-2), Тренин (10.03/1/-1), Хуснутдинов (9.54/2/-2) — Гавриков (25.15/1/+3).

6 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.