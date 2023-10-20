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Сегодня, 07:07

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7. «Кингз» одержали вторую победу подряд. Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

У хозяев шайбы забросили Коннор Девар, Джоэль Эрикссон и Кирилл Капризов. У гостей голы на счету Адриан Кемпеа, Владислава Гаврикова, Тревора Мура, Блэйка Лизотта, Карла Грундстрема и Пьера-Люка Дюбуа, который оформил дубль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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