Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Монреалем»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 4:1.

У «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Мэйсон Шоу и Мэттью Болди. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Ник Сузуки.

В следующем матче «Миннесота» 4 ноября сыграет с «Сиэтлом», «Монреаль» в этот же день встретится с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Монреаль» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Шоу — 2 (Эрикссон Эк), 21:09 — 1:0. Капризов — 7 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 23:29 — 2:0. Капризов — 8 (Росси, Джост), 34:55 — 3:0. Сузуки — 5 (бол., Дак, Уайдмэн), 53:30 — 3:1. Болди — 6 (п.в., Девар, Сперджен), 56:52 — 4:1.

Вратари: Флери — Аллен (56:29 — 56:52).

Штраф: 21 — 45.

Броски: 31 (7+19+5) — 35 (15+12+8).

Наши: Капризов (19.57/5/+1) — -.

2 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 16385 зрителей.