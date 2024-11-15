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Сегодня, 06:38

«Миннесота» победила «Монреаль», Капризов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Миннесота» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 30 (10+20) очков.

«Миннесота» с 25 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» — последний на «Востоке» (12 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Монреаль» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Болди — 10 (Юханссон, Капризов), 32:43 — 1:0. Росси — 5 (бол., Сперджен, Чисхольм), 52:19 — 2:0. Капризов — 10 (п.в., Годро), 59:40 — 3:0.

Вратари: Густавссон — Монтембо (58:22 — 59:40).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (4+11+13) — 19 (2+7+10).

Наши: Капризов (20.53/4/+2), Тренин (16.49/0/0), Хуснутдинов (13.22/0/0) — -.

15 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17 012 зрителей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс

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