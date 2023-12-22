Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Монреалем»

«Миннесота» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Также в этой встрече он сделал две голевые передачи.

«Миннесота» набрала 32 очка и занимает 10-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 33 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Болди — 9 (бол., Капризов, Росси), 13:19 — 1:0. Росси — 11 (Богосян, Фолиньо), 14:54 — 2:0. Савар — 2 (Кофилд, Сузуки), 28:17 — 2:1. Сузуки — 9 (бол., Слафковски, Мэтисон), 41:09 — 2:2. Фэйбер — 2 (бол., Капризов, Росси), 48:57 — 3:2. Слафковски — 3 (Савар, Мэтисон), 56:57 — 3:3. Капризов — 11 (Юханссон, Фэйбер), 64:55 — 4:3.

Вратари: Густавссон — Монтембо.

Штраф: 25 — 19.

Броски: 24 (13+4+5+2) — 25 (3+12+8+2).

Наши: Капризов (29.09/2/+3) — -.

22 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.