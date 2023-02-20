«Миннесота» обыграла «Нэшвилл», Капризов оформил дубль

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:3.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Брендон Духайм и Райан Хартман. У «Предаторз» отличились Томас Новак, Роман Йоси и Нино Нидеррайтер.

После этого матча «Миннесота» с 65 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Духайм — 5 (Годро), 20:09 — 1:0. Капризов — 32 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 21:37 — 2:0. Новак — 7 (Грэвел, Лозон), 37:03 — 2:1. Капризов — 33 (Хартман), 41:23 — 3:1. Йоси — 15 (Экхольм, Новак), 55:04 — 3:2. Нидеррайтер — 15 (Йоси, Новак), 59:13 — 3:3. Хартман — 7 (Бродин, Сперджен), 59:39 — 4:3.

Вратари: Густавссон — Сарос (58:26 — 59:13, 59:44).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (13+12+10) — 26 (8+9+9).

Наши: Капризов (20.58/6/+1) — Тренин (17.22/1/-1).

19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19255 зрителей.