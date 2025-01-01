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Сегодня, 02:45

«Миннесота» — «Нэшвилл»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Миннесота» и «Нэшвилл» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Миннесота Уайлд» примет «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 1 января. Игра будет проходить на стадионе «Xcel Энерджи Центр» в Сент-Поле, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (например, в этой группе). С ключевыми событиями игры «Миннесота» — «Нэшвилл» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся во второй раз в сезоне. Первый матч в декабре завершился победой «Миннесоты» — 3:2 ОТ.

В сезоне-2023/24 «Нэшвилл» уступил «Ванкуверу» (2-4) в первом раунде Кубка Стэнли, а «Миннесота» не попала в плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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