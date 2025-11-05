«Миннесота» обыграла «Нэшвилл», Капризов набрал 2 очка

5 ноября, 07:03
«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В основнове время у «Уайлд» забили Кирилл Капризов и Зеев Байэм, а у «Предаторз» — Мэттью Вуд и Стивен Стэмкос. В овертайме победную шайбу забросил Маркус Юханссон.
Также в этой встрече Капризов сделал голевую передачу. Всего на его счету 18 (8+10) очков в 14 играх этого сезона.
«Миннесота» набрала 13 очков в 14 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке — 14 очков в 15 играх.
True Timati
Шайба в овертайме очень интересная, конечно. Понимаю негодование игроков Нэшвилла, но если посмотреть повтор, то шайба бы пересекла ленточку, будь ворота на посадочных местах. Правда я думал, что это буллит максимум
05.11.2025
baruv
А какой пункт правил КХЛ здесь был нарушен? Если можно конкретно...
05.11.2025
VVVor
я такое впервые вижу:joy: но по логике согласен!
05.11.2025
oykc
посмотрите шайбу в овертайме, по правилам КХЛ такую не засчитали бы.
05.11.2025