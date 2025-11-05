Видео
5 ноября, 07:03

«Миннесота» обыграла «Нэшвилл», Капризов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основнове время у «Уайлд» забили Кирилл Капризов и Зеев Байэм, а у «Предаторз» — Мэттью Вуд и Стивен Стэмкос. В овертайме победную шайбу забросил Маркус Юханссон.

Также в этой встрече Капризов сделал голевую передачу. Всего на его счету 18 (8+10) очков в 14 играх этого сезона.

«Миннесота» набрала 13 очков в 14 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке — 14 очков в 15 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Нэшвилл
6

  • True Timati

    Шайба в овертайме очень интересная, конечно. Понимаю негодование игроков Нэшвилла, но если посмотреть повтор, то шайба бы пересекла ленточку, будь ворота на посадочных местах. Правда я думал, что это буллит максимум

    05.11.2025

  • baruv

    А какой пункт правил КХЛ здесь был нарушен? Если можно конкретно...

    05.11.2025

  • VVVor

    я такое впервые вижу:joy: но по логике согласен!

    05.11.2025

  • oykc

    посмотрите шайбу в овертайме, по правилам КХЛ такую не засчитали бы.

    05.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Миннесота Уайлд
    ХК Нэшвилл Предаторз
