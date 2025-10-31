Видео
31 октября, 00:10

«Миннесота» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Миннесота» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Миннесота Уайлд» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 31 октября. Игра пройдет в «Иксель Энерджи Центре» в Сент-Поле, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 03:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Питтсбург

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Миннесота» набрала 9 очков, «Питтсбург» — 16. В предыдущей игре сезона «дикари» уступили «Виннипегу» (3:4 ОТ), а «пингвины» — «Филадельфии» (2:3 Б).

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
