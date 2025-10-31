«Миннесота» проиграла «Питтсбургу», Капризов забил гол

31 октября, 05:41
«Миннесота» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
Единственный гол «Уайлд» забил российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в этом сезоне набрал 16 (7+9) очков в 12 матчах.
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голевой передачей. 39-летний россиянин в этом сезоне набрал 17 (3+14) очков в 11 играх.
Голами у «Пингвинз» отметились Райан Ши, Брайан Раст, Бенджамин Киндел и Энтони Манта.
«Питтсбург» лидирует в Восточной конференции — 18 очков в 12 играх. «Миннесота» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 9 очков в 12 матчах.
Алексей
Зато он играет в отличии от Сафонова
31.10.2025
чебуратор
Кирилл нормальный чел. Заработал бабла на восемь лет ближайших. Топовый чувак в любом случае, состав не очень.
31.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Фифка, ваш жыдоклоун погнался за деньгами, лишив всю страну будущего и ничего, твоё стадо довольно.
31.10.2025
ГлавПатриот
Команду.
31.10.2025
ГлавПатриот
Питтсбург на первом месте, обалдеть.
31.10.2025
Werewolf
Да у питов пока игры с не самыми сильными командами. Календарь так сложился
31.10.2025
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Пингвины решили в прямом смысле тряхнуть стариной! И это прекрасно. Но боюсь их на сезон не хватит, хотя набранные на старте очки лишними не будут.
31.10.2025
Андрей Андрей
поживем посмотрим.
31.10.2025
Андрей Андрей
хоть год олимпийский,но пингвинам ничего не светит,после Рождества выдохнутся.
31.10.2025
Easycure
В прошлом году все думали что вот-вот и Вашик посыпится, но...
31.10.2025
Vitamin007
Вот и в НХЛ есть придурки! Команда говно, но в ней есть самый высокооплачиваемый! Капризову удачи, молодец, нагнул менеджмент!
31.10.2025
Сергей
Перед началом сезона Питтсбург занимал 30 место в рейтинге НХЛ.... На данный момент после 10 -12 игр занимаеют первое место в лиге.... Интересно, сколько они будут играть на таком уровне.
31.10.2025
Дядюшка Зиан
Капризов погнался за деньгами, лишив себя Кубка Стенли...
31.10.2025
Капитон Матроскин
Интересно, сколько этот Пиц продержится на таком уровне. Буду удивлен, если зайдут в плов места с 7-го или выше.
31.10.2025
Андрей Андрей
А команду к сезону готовили?
31.10.2025
За спорт!
Соте надо было не только Кира удержать, но и команду усиливать.
31.10.2025