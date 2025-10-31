Видео
31 октября, 05:41

«Миннесота» проиграла «Питтсбургу», Капризов забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственный гол «Уайлд» забил российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в этом сезоне набрал 16 (7+9) очков в 12 матчах.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голевой передачей. 39-летний россиянин в этом сезоне набрал 17 (3+14) очков в 11 играх.

Голами у «Пингвинз» отметились Райан Ши, Брайан Раст, Бенджамин Киндел и Энтони Манта.

«Питтсбург» лидирует в Восточной конференции — 18 очков в 12 играх. «Миннесота» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 9 очков в 12 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 03:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Питтсбург
17

  • Алексей

    Зато он играет в отличии от Сафонова

    31.10.2025

  • чебуратор

    Кирилл нормальный чел. Заработал бабла на восемь лет ближайших. Топовый чувак в любом случае, состав не очень.

    31.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Фифка, ваш жыдоклоун погнался за деньгами, лишив всю страну будущего и ничего, твоё стадо довольно.

    31.10.2025

  • ГлавПатриот

    Команду.

    31.10.2025

  • ГлавПатриот

    Питтсбург на первом месте, обалдеть.

    31.10.2025

  • Werewolf

    Да у питов пока игры с не самыми сильными командами. Календарь так сложился

    31.10.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Пингвины решили в прямом смысле тряхнуть стариной! И это прекрасно. Но боюсь их на сезон не хватит, хотя набранные на старте очки лишними не будут.

    31.10.2025

  • Андрей Андрей

    поживем посмотрим.

    31.10.2025

  • Андрей Андрей

    хоть год олимпийский,но пингвинам ничего не светит,после Рождества выдохнутся.

    31.10.2025

  • Easycure

    В прошлом году все думали что вот-вот и Вашик посыпится, но...

    31.10.2025

  • Vitamin007

    Вот и в НХЛ есть придурки! Команда говно, но в ней есть самый высокооплачиваемый! Капризову удачи, молодец, нагнул менеджмент!

    31.10.2025

  • Сергей

    Перед началом сезона Питтсбург занимал 30 место в рейтинге НХЛ.... На данный момент после 10 -12 игр занимаеют первое место в лиге.... Интересно, сколько они будут играть на таком уровне.

    31.10.2025

  • Дядюшка Зиан

    Капризов погнался за деньгами, лишив себя Кубка Стенли...

    31.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Интересно, сколько этот Пиц продержится на таком уровне. Буду удивлен, если зайдут в плов места с 7-го или выше.

    31.10.2025

  • Андрей Андрей

    А команду к сезону готовили?

    31.10.2025

  • За спорт!

    Соте надо было не только Кира удержать, но и команду усиливать.

    31.10.2025

    Евгений Малкин
    Кирилл Капризов
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Миннесота Уайлд
    ХК Питтсбург Пингвинз
