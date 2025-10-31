«Миннесота» проиграла «Питтсбургу», Капризов забил гол

«Миннесота» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Единственный гол «Уайлд» забил российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в этом сезоне набрал 16 (7+9) очков в 12 матчах. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голевой передачей. 39-летний россиянин в этом сезоне набрал 17 (3+14) очков в 11 играх. Голами у «Пингвинз» отметились Райан Ши, Брайан Раст, Бенджамин Киндел и Энтони Манта. «Питтсбург» лидирует в Восточной конференции — 18 очков в 12 играх. «Миннесота» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 9 очков в 12 матчах. НХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 03:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол) Миннесота Питтсбург

Алексей Зато он играет в отличии от Сафонова 31.10.2025

чебуратор Кирилл нормальный чел. Заработал бабла на восемь лет ближайших. Топовый чувак в любом случае, состав не очень. 31.10.2025

Гмитрий Дуберниев Фифка, ваш жыдоклоун погнался за деньгами, лишив всю страну будущего и ничего, твоё стадо довольно. 31.10.2025

ГлавПатриот Команду. 31.10.2025

ГлавПатриот Питтсбург на первом месте, обалдеть. 31.10.2025

Werewolf Да у питов пока игры с не самыми сильными командами. Календарь так сложился 31.10.2025

Гаттузо Крут!!!!!!#! Пингвины решили в прямом смысле тряхнуть стариной! И это прекрасно. Но боюсь их на сезон не хватит, хотя набранные на старте очки лишними не будут. 31.10.2025

Андрей Андрей поживем посмотрим. 31.10.2025

Андрей Андрей хоть год олимпийский,но пингвинам ничего не светит,после Рождества выдохнутся. 31.10.2025

Easycure В прошлом году все думали что вот-вот и Вашик посыпится, но... 31.10.2025

Vitamin007 Вот и в НХЛ есть придурки! Команда говно, но в ней есть самый высокооплачиваемый! Капризову удачи, молодец, нагнул менеджмент! 31.10.2025

Сергей Перед началом сезона Питтсбург занимал 30 место в рейтинге НХЛ.... На данный момент после 10 -12 игр занимаеют первое место в лиге.... Интересно, сколько они будут играть на таком уровне. 31.10.2025

Дядюшка Зиан Капризов погнался за деньгами, лишив себя Кубка Стенли... 31.10.2025

Капитон Матроскин Интересно, сколько этот Пиц продержится на таком уровне. Буду удивлен, если зайдут в плов места с 7-го или выше. 31.10.2025

Андрей Андрей А команду к сезону готовили? 31.10.2025