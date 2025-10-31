«Миннесота» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забили Райан Ши, Брайан Раст, Бенджамин Киндел и Энтони Манта, у хозяев единственная шайба на счету российского нападающего Кирилла Капризова.

«Питтсбург» (18 очков после 12 матчей) лидирует в таблице Восточной конференции. «Миннесота» идет на 13-м месте в Западной конференции (9 очков после 12 игр).

