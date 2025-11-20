«Миннесота» поместила Тарасенко в список травмированных

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба команды.

33-летнему игроку диагностирована травма нижней части тела.

Тарасенко пропустил последние три матча «Миннесоты». Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 18 играх регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (2+8) очков.

Россиянин выступает за «Уайлд» первый сезон. Ранее в НХЛ он играл за «Детройт», «Флориду», «Оттаву», «Рейнджерс» и «Сент-Луис». Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2019, 2024).