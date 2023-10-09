«Миннесота»: расписание матчей НХЛ в октябре

Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Миннесота» начнет сезон 13 октября, в пятницу, матчем на домашней арене против «Флориды».

«Миннесота»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 03.00. «Миннесота» — «Флорида»

15 октября. 02.00. «Торонто» — «Миннесота»

18 октября. 02.00. «Монреаль» — «Миннесота»

20 октября. 03.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

22 октября. 03.00. «Миннесота» — «Коламбус»

25 октября. 04.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»

27 октября. 02.00. «Филадельфия» — «Миннесота»

28 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

30 октября. 00.00. «Нью-Джерси» — «Миннесота»

Календарь матчей «Уайлд» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Миннесота Уайлд»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»