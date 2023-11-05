«Миннесота» по буллитам победила «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Рейнджерс» со счетом 5:4.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и не реализовал буллит. Команда из Нью-Йорка вела со счетом 3:0 к 26-й минуте, одну из шайб забросил Артемий Панарин, который также реализовал буллит.

После этого матча «Миннесота», которая прервала серию поражений из четырех игр, с 10 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 17 очками — на второй строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Веси — 1 (Питлик, Линдгрен), 3:36 — 0:1. Панарин — 6 (Трочек, Лафренье), 5:52 — 0:2. Густафссон — 3 (Уилер, Куилль), 6:53 — 0:3. Хартман — 7 (Мермис, Зуккарелло), 25:57 — 1:3. Эрикссон Эк — 6 (Фэйбер, Фолиньо), 26:26 — 2:3. Зуккарелло — 3 (Бродин, Юханссон), 41:41 — 3:3. Росси — 5 (Капризов, Болди), 45:20 — 4:3. Крайдер — 8 (Панарин, Густафссон), 46:40 — 4:4.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон (Флери, 6:53) — Куик.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 40 (12+13+14+1) — 18 (7+5+6+0).

Наши: Капризов (24.11/7/-1) — Панарин (21.31/4/0).

5 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18678 зрителей.