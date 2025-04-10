Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

«Миннесота» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7 ОТ.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль. Его гол стал победным в овертайме. Для россиянина эта игра была первая после двухмесячного перерыва из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 8:7 ОТ (2:1, 3:3, 2:3, 1:0)

Голы: Тоффоли — 29 (Эклунд, Веннберг), 12:11 — 0:1. Юханссон — 10 (Годро, Нюквист), 14:16 — 1:1. Фэйбер — 9 (Болди), 18:48 — 2:1. Селебрини — 22 (Томпсон, Смит), 27:29 — 2:2. Эрикссон Эк — 10 (Фолиньо, Болди), 27:47 — 3:2. Грундстрем — 3 (Лунд), 28:35 — 3:3. Селебрини — 23 (Смит, Лильегрен), 32:28 — 3:4. Капризов — 24 (бол., Зуккарелло, Росси), 37:02 — 4:4. Эрикссон Эк — 11 (бол., Росси, Болди), 39:48 — 5:4. Эрикссон Эк — 12 (бол., Капризов, Зуккарелло), 41:02 — 6:4. Эрикссон Эк — 13 (Болди, Фолиньо), 42:06 — 7:4. Коваленко — 7 (Селебрини, Тран), 44:44 — 7:5. Селебрини — 24 (Смит, Томпсон), 50:02 — 7:6. Смит — 17 (Лильегрен, Селебрини), 59:08 — 7:7. Капризов — 25 (Зуккарелло, Сперджен), 61:01 — 8:7.

Вратари: Флери — Георгиев (57:47 — 59:08).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 44 (17+15+11+1) — 31 (10+14+7+0).

Наши: Капризов (19.28/9/-1), Тренин (12.39/2/0) — Коваленко (16.19/1/+1).

10 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.