«Сан-Хосе» победил «Миннесоту», Аскаров сделал 28 сейвов

12 ноября, 06:54
«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у «Уайлд» забил Мэтт Болди, а у «Шаркс» — Уилл Смит. Победный гол в овертайме на счету Коллина Графа.
Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 28 из 29 бросков по воротам.
«Сан-Хосе» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 12-й строчке — 18 очков в 18 играх.
H Aleksej
12.11.2025
Алексей Х
Ярослава с удачным матчем! Должно придать уверенности ему. Ну а Сота буксует...
12.11.2025
Алексей Х
В гостях играли, а звезд определяют хозяева)
12.11.2025
VVVor
У Аскарова хороший матч, статистика отличная, а в тройку звезд не попал. Странно.
12.11.2025
Андрей Андрей
Не поперло Минесоте.
12.11.2025
Сергей
Сан-Хосе удивляет. Начали чемпионат с 6 (или даже 7) поражений подряд а в последних 10 матчах 7-2-1.... Селебрини вырастает в хорошего мастера. Радует, что Аскаров постепенно осваивается и выходит на высокий уровень.
12.11.2025