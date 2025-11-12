Видео
12 ноября, 06:54

«Сан-Хосе» победил «Миннесоту», Аскаров сделал 28 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Ярослав Аскаров (слева) в воротах «Сан-Хосе».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Уайлд» забил Мэтт Болди, а у «Шаркс» — Уилл Смит. Победный гол в овертайме на счету Коллина Графа.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 28 из 29 бросков по воротам.

«Сан-Хосе» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 12-й строчке — 18 очков в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Сан-Хосе
6

  H Aleksej

    Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  Алексей Х

    Ярослава с удачным матчем! Должно придать уверенности ему. Ну а Сота буксует...

    12.11.2025

  Алексей Х

    В гостях играли, а звезд определяют хозяева)

    12.11.2025

  VVVor

    У Аскарова хороший матч, статистика отличная, а в тройку звезд не попал. Странно.

    12.11.2025

  Андрей Андрей

    Не поперло Минесоте.

    12.11.2025

  Сергей

    Сан-Хосе удивляет. Начали чемпионат с 6 (или даже 7) поражений подряд а в последних 10 матчах 7-2-1.... Селебрини вырастает в хорошего мастера. Радует, что Аскаров постепенно осваивается и выходит на высокий уровень.

    12.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Миннесота Уайлд
    ХК Сан-Хосе Шаркс
