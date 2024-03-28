«Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 марта. Матч пройдет на многофункциональной крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Миннесота» — «Сан-Хосе» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире матч бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

«Уайлд» набрали 77 очков и занимают 10-е место в Западной конференции. «Шаркс» с 40 баллами идут на последней 16-й строчке «Запада».

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