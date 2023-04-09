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НХЛ

Сегодня, 05:37

«Сент-Луис» уступил «Миннесоте», у Бучневича гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте» со счетом 3:5.

В составе «блюзменов» одну из шайб забросил Павел Бучневич.

После этого матча «Сент-Луис» с 81 очком занимает 11-е место в Восточной конференции, «Миннесота» со 100 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Голы: Блэй — 9 (Фолк, Врана), 5:19 — 0:1. Хартман — 15 (мен.), 11:17 — 1:1. Стил — 10 (мен., Хартман), 11:37 — 2:1. Годро — 17 (бол., Нюквист, Клингберг), 34:27 — 3:1. Сперджен — 11 (Нюквист, Стил), 39:25 — 4:1. Нейберс — 6 (Шенн, Фолк), 41:11 — 4:2. Бучневич — 26 (Ледди, Капанен), 47:51 — 4:3. Бродин — 3 (п.в.), 58:07 — 5:3.

Вратари: Густавссон — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (8+12+10) — 40 (18+10+12).

Наши: Капризов (20.26/3/0) — Бучневич (20.34/2/0), Саморуков (13.57/1/-1), Торопченко (13.25/3/0).

9 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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