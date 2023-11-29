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Сегодня, 06:36

«Миннесота» победила «Сент-Луис» и прервала серию из 7 поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забросили Юэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро и Мэтт Болди. У гостей отличился Колтон Парэйко, российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в голе, сделав результативную передачу.

«Миннесота» прервала серию из 7 поражений и занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 16 очками в 20 матчах.

«Сент-Луис» идет на седьмой строчке с 23 очками в 21 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 11 (Зуккарелло, Сперджен), 2:41 — 1:0. Парэйко — 4 (Блэй, Торопченко), 10:30 — 1:1. Годро — 1 (Марун, Фолиньо), 18:10 — 2:1. Болди — 2 (Бродин), 57:08 — 3:1.

Вратари: Густавссон — Биннингтон.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 37 (10+17+10) — 24 (9+5+10).

Наши: Капризов (19.35/2/+1) — Бучневич (23.28/2/-1), Торопченко (9.43/0/+1).

29 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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