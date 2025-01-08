«Миннесота» переиграла «Сент-Луис», Бучневич забил один гол

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. Всего у него в этом сезоне 27 (10+17) очков в 40 играх.

«Миннесота» набрала 56 очков в 41 матче и занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 10-й строчке — 42 очка в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Голы: Богосян — 3 (Миддлтон, Хартман), 1:23 — 1:0. Меррилл — 1 (Бродин), 2:12 — 2:0. Бучневич — 10 (Холлоуэй, Фолк), 13:26 — 2:1. Кайру — 18 (бол., Фолк, Холлоуэй), 21:24 — 2:2. Нейберс — 11 (Сундквист, Болдюк), 22:51 — 2:3. Томас — 9 (Сутер, Саад), 24:33 — 2:4. Эрикссон Эк — 7 (Хартман, Юханссон), 29:41 — 3:4. Миддлтон — 6 (Зуккарелло), 41:16 — 4:4. Болди — 15 (Зуккарелло), 43:57 — 5:4. Юханссон — 5 (п.в.), 59:24 — 6:4.

Вратари: Густавссон (Флери, 24:33) — Биннингтон (56:40 — 59:24).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 26 (9+11+6) — 34 (14+6+14).

Наши: Тренин (14.53/1/0), Хуснутдинов (9.54/1/0) — Бучневич (18.37/2/-3), Торопченко (13.19/0/0).

8 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18464 зрителя.