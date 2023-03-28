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Сегодня, 05:39

«Миннесота» обыграла «Сиэтл». Болди оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
28 марта. «Миннесота» — «Сиэтл» — 5:1.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

21-летний нападающий Мэттью Болди оформил хет-трик.

«Миннесота» набрала 95 очков и идет на 3-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 7-й строчке — 88 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сиэтл» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Миддлтон — 3 (Сперджен, Юханссон), 15:17 — 1:0. Болди — 26 (бол., Юханссон, Сперджен), 25:38 — 2:0. Болди — 27 (Эрикссон Эк), 34:59 — 3:0. Болди — 28 (Эрикссон Эк), 40:50 — 4:0. Хартман — 14 (Зуккарелло, Меррилл), 50:21 — 5:0. Шварц — 18 (Гики, Данн), 51:00 — 5:1.

Вратари: Флери — Грубауэр (Джонс, 40:50).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 20 (5+7+8) — 36 (13+13+10).

28 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19291 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сиэтл Кракен
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