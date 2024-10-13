«Миннесота» проиграла «Сиэтлу», Капризов набрал 3 очка и не реализовал буллит

«Сиэтл» в серии буллитов выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. В серии буллитов ему не удалось реализовать свою попытку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Зуккарелло — 2 (Капризов, Росси), 9:22 — 1:0. Болди — 2 (бол., Капризов, Зуккарелло), 21:06 — 2:0. Эберле — 1 (Маккэн, Монтур), 21:46 — 2:1. Эберле — 2 (бол., Бураковски, Данн), 28:15 — 2:2. Капризов — 1 (Росси, Фэйбер), 41:41 — 3:2. Картье — 1 (Танев, Гурд), 42:47 — 3:3. Хартман — 1 (Болди, Сперджен), 52:33 — 4:3. Маккэн — 1 (Эванс, Бураковски), 56:34 — 4:4.

Победный буллит: Эберле.

Вратари: Флери — Даккорд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (14+9+13+2) — 34 (10+12+10+2).

Наши: Капризов (24.16/4/+2), Тренин (15.45/1/-1), Хуснутдинов (12.08/0/-1) — -.

13 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18421 зритель.