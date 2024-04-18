«Миннесота» и «Сиэтл» сыграют в матче НХЛ 19 апреля

В ночь с 18 на 19 апреля «Миннесота» на своем льду примет «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в Сент-Поле на льду арены «Эксель-Энерджи-центр». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Миннесота» — «Сиэтл» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты ссылок — первый, второй и третий.

Ключевые события встречи «Миннесота» — «Сиэтл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Уайлд» занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 86 набранными очками. «Кракен» располагается на 12-й строчке на Западе с 79 баллами.

В текущем сезоне российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 74 матча и набрал 95 (45+50) очков.

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