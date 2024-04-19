Сегодня, 05:11
«Сиэтл» на выезде выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Эта игра стала заключительной для обеих команд в этой регулярке.
У «Уайлд» голами отметились Кирилл Капризов, Райан Хартман и Матс Зуккарелло. У «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенайерс, Тай Картье и Янни Гурд, оформивший дубль.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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