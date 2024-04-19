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НХЛ

Сегодня, 05:11

«Миннесота» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» на выезде выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Эта игра стала заключительной для обеих команд в этой регулярке.

У «Уайлд» голами отметились Кирилл Капризов, Райан Хартман и Матс Зуккарелло. У «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенайерс, Тай Картье и Янни Гурд, оформивший дубль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сиэтл Кракен
0
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