«Миннесота» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Эта игра стала заключительной для обеих команд в этой регулярке.

У «Уайлд» голами отметились Кирилл Капризов, Райан Хартман и Матс Зуккарелло. У «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенайерс, Тай Картье и Янни Гурд, оформивший дубль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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