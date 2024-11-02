Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:38

«Миннесота» переиграла «Тампу», Капризов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Уайлд» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Всего у него 21 (7+14) очко в этом сезоне.

Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

«Миннесота» с 16 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции.

Андрей Василевский (хоккей)
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Сегодня
Вчера
Неделя