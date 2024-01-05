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Сегодня, 06:46

«Тампа» выиграла у «Миннесоты». Василевский сделал 22 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
5 января. «Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 1:4.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» на выезде обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 43 очка. «Миннесота» занимает 13-е место в Западной конференции — 36 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Раддиш — 1 (Гленденинг), 24:31 — 0:1. Раддиш — 2 (Шири, Мотт), 27:00 — 0:2. Хедман — 6 (бол., Кучеров, Пол), 42:00 — 0:3. Богосян — 1 (Голигоски, Хартман), 55:35 — 1:3. Хагель — 11 (п.в.), 59:19 — 1:4.

Вратари: Флери (57:46 — 59:19) — Василевский (40:32 — 40:48).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 23 (6+9+8) — 30 (7+13+10).

Наши: — - Кучеров (22.57/2/0).

5 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18689 зрителей.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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