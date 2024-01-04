Утром 5 января «Миннесота» дома на своей арене «Эксель-Энерджи-центр» в Сент-Поле встретится с «Тампой-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 04.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Тампа-Бэй» можно в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры НХЛ в матч-центре.

«Тампа-Бэй» с 41 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Уайлд» с 36 очками находится на 13-й строчке на Западе с 36 очками. Узнать расписание и время начала игр «Лайтнинг» в новогодние праздники можно с помощью ссылки на материал сайта «СЭ».

В составе «Тампы-Бэй» выступает российский нападающий Никита Кучеров. На данный момент 30-летний хоккеист является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ с 63 (27+36) очками за 38 игр.

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