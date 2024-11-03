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Сегодня, 23:20

«Миннесота» — «Торонто»: онлайн-трансляция матча НХЛ в прямом эфире

«Миннесота» и «Торонто» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97).
Фото Getty Images
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«Миннесота» и «Торонто» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 4 ноября. Матч пройдет на льду «Эксел-Анерджи-центра» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

В России официальных трансляций игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Миннесота» — «Торонто» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Уайлд» провели 10 игр и набрали 16 очков. «Миннесота» занимает 2-е место в Западной конференции, а ее форвард Кирилл Капризов лидирует среди бомбардиров лиги с 21 (7+14) очком. «Мейпл Ливз» с 13 очками в 12 играх занимают 7-ю строчку на «Востоке».

ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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