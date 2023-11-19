«Миннесота» уступила «Торонто» в овертайме и потерпела пятое поражение подряд

«Торонто» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер.

Игра прошла в Стогкольме (Швеция) в рамках глобальной серии НХЛ.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками в 17 матчах, «Миннесота» идет на 12-й строчке Запада с 14 очками в 17 играх. «Уайлд» потерпели пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Меррилл — 1 (Росси, Зуккарелло), 2:37 — 1:0. Мэттьюс — 14 (бол., Нюландер, Райлли), 12:43 — 1:1. Найз — 5 (Марнер, Джиордано), 18:23 — 1:2. Райлли — 3 (Мэттьюс, Марнер), 44:22 — 1:3. Миддлтон — 3 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 46:10 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Фэйбер, Бродин), 48:42 — 3:3. Нюландер — 12 (Райлли), 63:09 — 3:4.

Вратари: Флери — Уолл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (11+11+13+1) — 25 (14+5+4+2).

Наши: Капризов (20.13/4/+2) — -.

19 ноября. Стокгольм. Avicii Arena.