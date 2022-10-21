Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером»

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Уайлд» одержали первую победу в сезоне.

Автором победного гола стал российский нападающий Кирилл Капризова. Также в этой встрече он отметился двумя голевыми передачами.

«Миннесота» идет на 13-м месте в Западной конференции, а «Ванкувер» занимает 15-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зуккарелло — 3 (Хартман, Миддлтон), 4:37 — 1:0. Хорват — 4 (Пирсон, Бесер), 7:58 — 1:1. Оман — 1 (Джошуа, Хьюз), 16:47 — 1:2. Стил — 2 (Капризов), 19:00 — 2:2. Джошуа — 1 (Экман-Ларссон, Оман), 33:37 — 2:3. Зуккарелло — 4 (бол., Капризов, Эддисон), 48:31 — 3:3. Капризов — 4 (Зуккарелло, Эддисон), 63:02 — 4:3.

Вратари: Флери — Демко.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 37 (13+6+13+5) — 26 (8+11+7+0).

Наши: Капризов (24.09/7/+1) — Кузьменко (15.23/4/-1), Михеев (16.37/0/0), Подколзин (11.33/3/-1).

21 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17323 зрителя.