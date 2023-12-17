«Миннесота» по буллитам обыграла «Ванкувер», Капризов не реализовал бросок

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1.

В составе «Уайлд» отличились Фредерик Годро, у «Кэнакс» шайбу забросил Тедди Блюгерс. Победный буллит реализовал Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов не смог забить свой бросок.

После этого матча «Миннесота» с 27 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 42 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Годро — 2 (Фолиньо, Марун), 18:05 — 1:0. Блюгерс — 3 (Джошуа, Гарлэнд), 23:50 — 1:1.

Победный буллит: Зуккарелло.

Вратари: Густавссон — Десмит.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (13+10+8+0) — 36 (9+13+12+2).

Наши: Капризов (22.07/3/0) — Задоров (17.09/3/0), Кузьменко (17.16/0/0), Михеев (17.19/3/0).

16 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.