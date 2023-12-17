Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:49

«Миннесота» по буллитам обыграла «Ванкувер», Капризов не реализовал бросок

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1.

В составе «Уайлд» отличились Фредерик Годро, у «Кэнакс» шайбу забросил Тедди Блюгерс. Победный буллит реализовал Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов не смог забить свой бросок.

После этого матча «Миннесота» с 27 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 42 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Годро — 2 (Фолиньо, Марун), 18:05 — 1:0. Блюгерс — 3 (Джошуа, Гарлэнд), 23:50 — 1:1.

Победный буллит: Зуккарелло.

Вратари: Густавссон — Десмит.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (13+10+8+0) — 36 (9+13+12+2).

Наши: Капризов (22.07/3/0) — Задоров (17.09/3/0), Кузьменко (17.16/0/0), Михеев (17.19/3/0).

16 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
1
Обсудить
Читайте также
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Каролина» поместила вратаря Раанту на драфт отказов

НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Нэшвилл» — «Вашингтон». Расписание и результаты матчей НХЛ 17 декабря