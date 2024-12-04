«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в овертайме, Капризов забил победный гол

«Миннесота» дома обыграла «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Уайлд» стали Фредерик Годро, Джейкоб Миддлтон и Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу. За 25 матчей этого сезона 27-летний россиянин набрал 39 (16+23) очков.

За «Кэнакс» отличились Кинн Хьюз и Джейк Дебраск.

«Миннесота» с 38 очками в 25 матчах лидирует в Западной конференции, «Ванкувер» набрал 30 очков в 24 играх и идет 6-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хьюз — 6 (бол., Петтерссон, Гарлэнд), 8:37 — 0:1. Годро — 5 (Фолиньо, Фэйбер), 27:56 — 1:1. Дебраск — 11 (Петтерссон, Суси), 39:18 — 1:2. Миддлтон — 5, 41:43 — 2:2. Капризов — 16 (Росси), 64:36 — 3:2.

Вратари: Густавссон — Ланкинен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (13+4+9+3) — 32 (7+7+16+2).

Наши: Капризов (23.37/3/+1), Тренин (14.16/0/+1), Хуснутдинов (11.35/0/-1) — -.

4 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18076 зрителей.