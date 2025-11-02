«Миннесота» победила «Ванкувер», у Тарасенко гол и два результативных паса

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Миннесоту» забил российский нападающий Владимир Тарасенко. Также на его счету два результативных паса. В сезоне-2025/26 33-летний форвард в 13 матчах набрал 8 (2+6) очков. В ворота «Ванкувера» также забили Марко Росси, Винс Хиностроза, Юнас Бродин и Райан Хартман.

Нападающий «Кэнакс» Дрю О`Коннор оформил дубль.

«Миннесота» прервала серию из пяти поражений подряд. Она занимает 13-е место в таблице Западной конференции (11 очков после 13 матчей). «Ванкувер» идет на 12-м месте (12 очков после 13 игр).