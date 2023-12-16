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Сегодня, 20:00

«Миннесота» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Миннесота» сыграет с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» сыграет с «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 декабря, в субботу. Игра пройдет на ледовой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Ванкувер» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» набрал 26 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Кэнакс» с 41 баллами располагаются на 2-й строчке на Западе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
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