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НХЛ

19 марта, 23:49

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3.
Фото Global Look Press
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«Вашингтон» на выезде проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин, еще один гол забил Дилан Строум. Обе шайбы Овечкин забросил в большинстве. Для него это 39-я шайба в сезоне и 819-я в карьере.

Российский форвард команды Евгений Кузнецов получил травму в матче и не отметился результативными действиями. Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев провел на льду 22 минуты 14 секунд, не набрал очков и заработал показатель полезности «-1».

За «Уайлд» забили Мэтт Болди, оформивший хет-трик, Райан Ривз и Брэндон Дюхайм.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции (73 очка). «Миннесота» находится на четвертой строчке «Запада» с 88 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Болди — 20 (Юханссон, Годро), 0:50 — 1:0. Болди — 21 (Юханссон, Эрикссон Эк), 4:36 — 2:0. Овечкин — 38 (бол., Сандин), 25:34 — 2:1. Ривз — 4 (Хартман, Шоу), 30:14 — 3:1. Духайм — 8 (Сундквист), 43:46 — 4:1. Овечкин — 39 (бол., Уилсон, Строум), 52:33 — 4:2. Болди — 22, 53:58 — 5:2. Строум — 17 (Уилсон, Овечкин), 56:26 — 5:3.

Вратари: Флери — Линдгрен.

Штраф: 22 — 40.

Броски: 40 (11+17+12) — 36 (12+10+14).

Наши: — - Алексеев (22.14/1/-1), Кузнецов (13.41/2/-1), Овечкин (17.56/8/-1).

19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19231 зритель.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
6
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