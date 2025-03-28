«Вашингтон» проиграл «Миннесоте», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» на выезде проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился набранными очками в этой игре. 39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уйэна Гретцки. Ему осталось забить 5 голов, чтобы достичь отметки в 894 гола.

«Вашингтон» набрал 103 очка в 72 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Миннесота» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 87 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Меррилл — 2 (Шор), 6:00 — 1:0. Рой — 3 (Рэддиш, Эллер), 7:08 — 1:1. Духайм — 9 (Дауд, Бовилье), 8:49 — 1:2. Годро — 17 (бол., Болди, Юханссон), 32:25 — 2:2. Болди — 24 (Росси, Хиностроза), 39:51 — 3:2. Годро — 18 (п.в., Сперджен), 58:39 — 4:2.

Вратари: Густавссон — Линдгрен (57:43 — 58:39).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (8+6+7) — 30 (8+13+9).

Наши: Тренин (9.15/0/+1) — Овечкин (19.03/3/-1).

28 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 108 зрителей.