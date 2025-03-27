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27 марта, 23:30

«Миннесота» — «Вашингтон»: смотреть матч НХЛ (онлайн видео трансляция)

«Миннесота» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Миннесота Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 28 марта. Игра пройдет в «Иксель Энерджи Центре» в Сент-Поле, начало — в 2.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» (видео)

За ключевыми событиями игры «Миннесота» — «Вашингтон» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео выкладываются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первая встреча этих соперников в сезоне-2024/25 состоялась в Вашингтоне 2 января и завершилась победой «Миннесоты» — 4:3 Б.

Предыдущий матч в сезоне клубы провели 26 марта, «Миннесота» уступила «Вегасу» (1:5), а «Вашингтон» — «Виннипегу» (2:3 ОТ). В игре с «Виннипегом» нападающий столичной команды Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов — 889 против 894.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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