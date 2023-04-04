Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:54

«Вегас» по буллитам обыграл «Миннесоту», Дорофеев оформил дубль и реализовал буллит

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» форвард Павел Дорофеев оформил дубль и реализовал буллит.

После этого матча «Вегас» со 103 очками занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 98 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Колесар — 8 (Хаттон, Блюгерс), 9:59 — 0:1. Духайм — 9 (Ривз, Девар), 23:36 — 1:1. Клингберг — 10 (бол., Болди, Зуккарелло), 33:57 — 2:1. Дорофеев — 6 (Смит, Карлссон), 36:34 — 2:2. Болди — 30 (Эрикссон Эк, Юханссон), 39:19 — 3:2. Дорофеев — 7 (Карлссон, Айкел), 59:25 — 3:3.

Победный буллит: Смит.

Вратари: Густавссон — Броссуа.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+11+8+2) — 26 (8+9+8+1).

Наши: — - Барбашев (17.22/0/0), Дорофеев (16.10/2/+2).

4 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19176 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Обсудить
Читайте также
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дорофеев в матче с «Миннесотой» оформил дубль

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и вышел в плей-офф НХЛ