«Вегас» по буллитам обыграл «Миннесоту», Дорофеев оформил дубль и реализовал буллит

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» форвард Павел Дорофеев оформил дубль и реализовал буллит.

После этого матча «Вегас» со 103 очками занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 98 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Колесар — 8 (Хаттон, Блюгерс), 9:59 — 0:1. Духайм — 9 (Ривз, Девар), 23:36 — 1:1. Клингберг — 10 (бол., Болди, Зуккарелло), 33:57 — 2:1. Дорофеев — 6 (Смит, Карлссон), 36:34 — 2:2. Болди — 30 (Эрикссон Эк, Юханссон), 39:19 — 3:2. Дорофеев — 7 (Карлссон, Айкел), 59:25 — 3:3.

Победный буллит: Смит.

Вратари: Густавссон — Броссуа.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+11+8+2) — 26 (8+9+8+1).

Наши: — - Барбашев (17.22/0/0), Дорофеев (16.10/2/+2).

4 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19176 зрителей.