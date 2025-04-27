Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» вторую победу в серии с «Миннесотой»

«Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» отличились Ши Теодор, Николя Руа и Томаш Гертл, победный гол на 78-й минуте забил Иван Барбашев, Павел Дорофеев отметился результативной передачей. У «Уайлд» шайбы забросили Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен, Яков Тренин и Кирилл Капризов сделали по голевой передаче.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе и начнется в 23:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Теодор — 1 (бол., Барбашев, Айкел), 6:47 — 0:1. Росси — 2 (Бразо, Тренин), 10:43 — 1:1. Фолиньо — 3 (Хартман, Зуккарелло), 21:24 — 2:1. Руа — 1 (бол., Гертл, Дорофеев), 44:50 — 2:2. Гертл — 3 (Стоун, Макнэбб), 50:03 — 2:3. Сперджен — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 50:57 — 3:3. Барбашев — 1 (Руа, Смит), 77:26 — 3:4.

Вратари: Густавссон — Хилл.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 32 (4+10+8+10) — 46 (11+12+12+11).

Наши: Капризов (28.12/2/0), Тренин (10.31/1/+1) — Барбашев (21.39/3/+1), Дорофеев (22.32/1/-2).

26 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Счет в серии: 2-2.