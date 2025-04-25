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Сегодня, 06:57

Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Вегасом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Миннесота» обыграла «Вегас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. «Уайлд» вышли вперед в серии — 2-1.

Российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль. У него теперь 4 гола в этом Кубке Стэнли-2025.

Также у «Уайлд» дубль оформил Маркус Фолиньо, а также одну шайбу забросил Мэтт Болди. Заброшенные шайбы «Голден Найтс» на счету Райлли Смита и Алекса Пьетранджело.

Четвертый матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Миннесота» — «Вегас» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Капризов — 3 (бол., Байэм, Болди), 3:13 — 1:0. Росси — 1 (Тренин, Бразо), 6:51 — 2:0. Пьетранджело — 1 (Хэнифин), 10:48 — 2:1. Болди — 4, 31:05 — 3:1. Капризов — 4 (бол., Хартман, Росси), 39:58 — 4:1. Смит — 1 (мен., Карлссон), 51:34 — 4:2. Фолиньо — 2 (мен., п.в., Богосян), 58:27 — 5:2.

Вратари: Густавссон — Хилл (Шмид, 40:00, 57:32 — 58:27).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (7+14+10) — 32 (12+6+14).

Наши: Капризов (21.09/6/0), Тренин (8.02/1/+1) — Барбашев (15.25/0/-2), Дорофеев (18.46/4/-1).

25 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 058 зрителей.

Счет в серии: 2-1.

19
Кирилл Капризов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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