Сегодня, 04:48

«Миннесота» переиграла «Вегас», Капризов забил в овертайме

Павел Лопатко

«Миннесота» выиграла у «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев голы забили Юэль Эрикссон Эк и российские нападающие Яков Тренин и Кирилл Капризов (в овертайме). Их соотечественник, форвард Данила Юров сделал голевой пас.

На счету 21-летнего Юрова в сезоне-2025/26 3 (2+1) очка в 15 матчах. 28-летний Тренин в 20 матчах набрал 4 (1+3) очка, а 28-летний Капризов — 23 (11+12) очка в 20 матчах.

У гостей шайбы на счету Райлли Смита и российского форварда Павла Дорофеева. 25-летний Дорофеев в текущем сезоне набрал 15 (11+4) очков в 18 матчах. 29-летний российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативный пас — у него 17 (7+10) очков в 18 играх сезона.

«Миннесота» (22 очка после 20 игр) идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. «Вегас» (22 очка после 18 матчей) занимает восьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 02:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Вегас
2

  • True Timati

    Дело плохо, если в твоей команде способен на подвиги только один

    17.11.2025

  • baruv

    Кирилл на последних секундах ОТ забил свой гол!

    17.11.2025

    Данила Юров
    Иван Барбашев
    Павел Дорофеев
    Яков Тренин
    НХЛ
    ХК Вегас Голден Найтс
    ХК Миннесота Уайлд
